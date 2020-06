Kundenzentrum wieder geöffnet

Das Finanzamt Schwetzingen öffnet das Kundenzentrum am Montag, 15. Juni, wieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeiter stehen zu folgenden Zeiten zur Verfügung: Montag, 7.30 bis 15.30 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 7.30 bis 12 Uhr sowie Mittwoch, 7.30 bis 17.30 Uhr.

Angesichts der besonderen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Finanzamt zum Schutz der Bürger sowie der Mitarbeiter ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt. Den Besuchern ist der Zutritt zum Kundenzentrum nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung gestattet. Außerdem sind die gebotenen Abstandsregelungen, die jeweils aktuellen Hygienevorschriften sowie die geltenden Zugangsbeschränkungen zu beachten. Anfragen und Nachrichten können auch über das Kontaktformular an das Finanzamt übermittelt werden. Es ist auf der Internetseite des Finanzamts unter finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_schwetzingen, Rubrik „Service“, zu finden.

Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürger außerdem den Steuerchatbot der baden-württembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung nehmen. Der Chatbot steht rund um die Uhr zur Verfügung. Der virtuelle Steuerassistent ist unter steuerchatbot.digital-bw.de erreichbar. Außerdem hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Erklärvideos im Einsatz. Kurz und prägnant wird jeweils in rund zwei Minuten dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet. Die Links zu den Erklärvideos gibt es unter ofd-karlsruhe.fv-bwl.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020