Kunst, die hinterfragt

Das öffentliche Leben wurde in Schwetzingen auf ein absolutes Minimum heruntergefahren – Kinos, Museen und Läden schlossen vor zwei Wochen ihre Türen. Auch eine Reihe von Veranstaltungen wurden abgesagt. Kurz bevor all die Verordnungen um die Corona-Pandemie in Kraft traten, wurde eine Ausstellung des Kunstvereins mit Werken des israelischen Künstlers Amnon David Ar im Palais Hirsch eröffnet –

...