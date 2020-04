Kunst für Kinder – zum Nachmachen

Die Kindergärten und Schulen sind wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen – und alle Menschen sollen zuhause bleiben. Da kann einem in eigenen Heim schon irgendwann langweilig werden.

Damit das nicht passiert, hat Kunsthistoriker Professor Josef Walch eine besondere Idee: „Kreatives Gestalten, kleine oder große Kunstwerke herstellen, damit sich selbst, aber auch anderen eine große Freude machen“, sagt er. Er lädt auf der Videoplattform Youtube bei „K4K – Kunst for Kids“ Erklärvideos hoch, in denen er unterschiedliche künstlerische Anregungen gibt. Die Kinder können alles, was vorgeschlagen wird, verändern und durch eigene Ideen zu ganz neuen Ergebnissen kommen.

Schwerpunkt an der Hochschule

„Die Entwicklung interaktiver und digitaler Medien zur Kunstvermittlung ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit an der Kunsthochschule in Halle gewesen“, erklärt Walch die Entstehung dieses Projekts. Die Idee des Youtube-Kanals sei ihm vor etwa zehn Tagen gekommen, weil er in der augenblicklichen Situation etwas für Kinder machen wollte, „die zuhause sitzen und wahrscheinlich häufiger ihre Eltern mal fragen: ,Was kann ich noch machen?‘ Ich kenne das als Vater und Großvater“. In den vergangenen Jahren habe er in Kunstprojekten mit Schwetzinger Grundschülern zusammengearbeitet und da sei es nur noch ein kleiner Schritt gewesen, diesen Input in kurzen Filmen als Anregung für die eigene künstlerische und kreative Arbeit der Kinder zusammenzufassen.

Dabei habe er sich drei Bedingungen gesetzt: „Die Filme dürfen nicht länger als drei Minuten sein, alle Materialien, die man zur Umsetzung der Anregungen braucht, sollen im häuslichen Umfeld vorhanden sein, also keine Besorgungsgänge, und die Anregungen sollen so gestaltet sein, dass sie kreative Freiräume für eigene Ideen der Kids eröffnen.“

Er habe die beiden erste Filme mit Kindern von Bekannten getestet, „das lief gut und dann habe ich vergangene Woche angefangen, jeden Tag einen solchen Film zu machen und in den Kanal ,K4K Kunst for Kids‘ zu stellen. Ich habe das dann in die Schwetzinger Corona-Facebook-Seite gestellt und es gab sehr positive Rückmeldungen.“

Mit dem Handy gedreht

Walch dreht mit seinem Handy, ohne Schnitt und mit nur einer Einstellung, den Kommentar spricht er direkt zum Film. „Das wirkt manchmal improvisiert, aber das ist gewollt. Perfektion ist hier nicht notwendig, die gab es bei den früheren Projekten“, sagt er. Auch früher habe er schon Filme auf der Plattform Youtube veröffentlicht – beispielsweise einen Film zur Vermittlung einer künstlerischen Technik, der sogenannten Radierung. Das haben Interessierte etwa 60 000 aufgerufen.

Für was er die Kinder begeistern kann, weiß der Kunsthistoriker durch seine berufliche Tätigkeit als Hochschullehrer. Er hat ein mehrteiliges Handbuch zur Kunstvermittlung geschrieben, mit sogenannten Modulen zur Realisation von Kunstprojekten. „Das ist ein riesiger Fundus, aus dem ich jetzt schöpfen kann. Die ersten Themen waren ganz spontan gewählt, wobei ich immer versuche, darauf hinzuweisen, dass man das auch gemeinsam machen kann, Eltern mit Kindern.“

Es werde Themen aus allen Bereichen künstlerischer Praxis geben, Malen, Zeichnen, Drucken, Collagieren, Figurentheater (Puppentheater), Objekte bauen. Der Kanal ist besonders für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gedacht.

„Ich versuche, jeden Tag einen Film zu machen und gleich ins Netz zu stellen. Dabei habe ich einen wichtigen Helfer, meinen Sohn Johannes, der diplomatischer Informatiker ist und den medientechnischen Teil übernimmt.“

Etwa eine Stunde dauere es, bis alles im Kasten ist – Vorbereitung und Filmen – da entwickle man schnell Routine.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020