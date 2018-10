Kunst und Kultur im illuminierten Park

Zum „Nachtwandel“ in einem prächtig illuminierten Schlossgarten laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Besucher vom Dienstag, 30. Oktober, bis Samstag, 3. November, ein. Ein Spaziergang durch den nächtlichen Garten mit beleuchteten Parkarchitekturen wird dabei zu einem besonderen Erlebnis, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Programm mit barocken Spielen, Märchenlesungen, Fotoausstellung, Musik und Kurzführungen ergänzt die außergewöhnliche Atmosphäre der Abende ab 18.30 Uhr, die um 21.15 Uhr (letzter Eintritt: 20.30 Uhr) mit einem gemeinsamen Auszug aus dem Schlossgarten enden.

Ausstellung im Rokokotheater

Beim abendlichen Weg durch die weitläufige Anlage erleben die Gästen den Garten mit allen Sinnen. Beim Handwerkermuseum können die Besucher an Kurzführungen teilnehmen, am Minervatempel können sie barocke Spiele ausprobieren, an der Gartenmoschee Märchenerzählungen lauschen, sich im Lapidarium auf eine kleine musikalische Reise begeben und im Ausstellungssaal des Nördlichen Zirkelbaus die kulinarischen Köstlichkeiten der Schlossgastronomie genießen.

Im Rokokotheater sind unter dem Thema „Der Schlossgarten im Lauf des Jahres“ Fotografien der Anlage zu sehen, heißt es in der Pressemitteilung. zg

