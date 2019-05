Kurfürstliche Blumen für Zuhause

Alle Pflanzen stammen aus eigener Anzucht und wurden lange von den Schlossgärtnern gepflegt. Jene, die die Besucher gerade im Kreisparterre des Schlossgartens bewundern können, genauso wie die Nelken, Zinnien, Fuchsschwänze, Salbei-Pflanzen und weitere Blütenpracht, die ab Freitag, 24. Mai, zum Verkauf angeboten werden. Aber nur so lange der Vorrat reicht, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

In den vergangenen Wochen seien die Schlossgärtner besonders aktiv gewesen. Schließlich galt es, nicht nur die dekorativen Beete im berühmten barocken Kreisparterre für den Sommer vorzubereiten. Nun wachsen auf insgesamt 1760 Quadratmetern etwa 20 000 Pflanzen, selbst herangezogen und per Hand gegossen. Die Schlossgärtner wollen zudem an den Erfolg der Verkaufsaktion im vergangenen Jahr anknüpfen. Denn die Nachfrage der Besucher war groß, die blühende Pracht auch mit nach Hause zu nehmen.

An der Schlosskasse werden rote und dreifarbige Fuchsschwänze, rot-weiße Nelken und weiße Zinnien, der blaue und rosa Salbei, die Spinnenblumen, bunte Wunderblumen oder der lilafarbene Kugelamarant angeboten. Verkauft werden die blühenden Schätze täglich zwischen 9 und 19.30 Uhr. Jede Pflanze kostet zwischen 2,90 bis 4,90 Euro. Je nachdem, um welche Sorte es sich handelt, wie es abschließend heißt. zg

