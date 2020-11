Kurpälzer Geschenkpaket zu Weihnachten deutschlandweit versenden

Die Kurpälzer Spezialitäten sind zu einem echten Renner geworden. Gerade weil im derzeitigen Lockdown light nicht alle aus dem Haus wollen oder können und die Verwandten sich wohl eher nicht zu einer Reise in die Heimat entscheiden werden, bieten wir einen besonderen Geschenkservice an. Sie können sich Ihren Präsentkorb individuell aus den verfügbaren Produkten unseres Kurpälzer Sortiments zusammenstellen. In einem schönen Geschenkkarton verpackt können Sie dann die Kurpälzer Produkte selbst bei uns abholen oder wir versenden das Paket deutschlandweit mit einem persönlichen Gruß von Ihnen zu den Liebsten nach Hause.

Als Beispiel haben wir hier mal einen Präsentkorb zusammengestellt (im Bild), dieser enthält zwei unserer Kurpälzer Gwerze, eine Flasche Kurpälzer Dschin (0,2 Liter), je eine Dose Kurpälzer Lewwerworscht und Fleeschworscht sowie ein Glas Kurpälzer Worscht-Senf. Dieses Paket hat einen Warenwert von 40,70 Euro plus gegebenenfalls 6 Euro für Verpackung und Versand. Sie bestellen ganz einfach bei uns im Kundenforum oder per E-Mail. Natürlich gibt es auch alle anderen Produkte für das Geschenkpaket.

Die Pakete können zur Selbstabholung in unserem Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 bestellt oder an die eigene Adresse oder eine Adresse Ihrer Lieben innerhalb Deutschlands versendet werden. Auf Wunsch vermerken wir auf dem Lieferschein gerne einen persönlichen Gruß, der unter Angabe der Lieferanschrift mit der Bestellung per E-Mail an kurpaelzer@ schwetzinger-zeitung.de gesendet werden kann.

Bis 11. Dezember ordern

Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung, dazu benötigen wir die vollständige Adresse des Bestellers sowie für etwaige Rückfragen eine Telefonnummer. Bei Selbstabholung erhalten die Kunden eine Rückmeldung, wann das Paket abgeholt werden kann. Bestellungen für Pakete, die noch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert werden sollen, müssen allerdings bis spätestens Freitag, 11. Dezember, bei uns eingehen.

Zudem bieten wir nur zur Selbstabholung auch unsere Kurpälzer Handdasch 2.0 an, die vier Sorten Kurpfalz Bräu (je 0,5 Liter) von der Welde Braumanufaktur enthält. Sie kostet 6,90 Euro und eignet sich prima als Nikolausgabe für Erwachsene. Und inzwischen sind ja auch die tollen Weinpakete mit ausgesuchten Tropfen aus dem BASF-Weinkeller bei und im Kundenforum verfügbar.

