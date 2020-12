Kurpälzer Shop ist noch geöffnet

In Zeitungsshops wie unserem Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 kann die Zeitung gekauft werden und es können Anzeigen und Reklamationen aufgegeben werden. Deshalb darf es trotz Lockdown öffnen. Zudem bieten wir eine zunehmende Zahl an regionalen Produkten unter der Marke „Kurpälzer“ im Shop an. Da es sich in der Mehrzahl um Nahrungs- und Genussmittel handelt, darf auch dieses Sortiment verkauft werden. Falls Sie noch ein Geschenk brauchen, das Kundenforum ist am Dienstag und Mittwoch von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr geöffnet, an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr. Vom 28. bis 30. Dezember ist von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr offen, an Silvester und am 2. Januar ist zu. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020