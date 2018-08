Kurpfälzer Bühne lässt das Chaos regieren

Die Komödie in zwei Akten hat Premiere am Sonntag, 28. Oktober, um 19 Uhr. Alle Aufführungen finden im Josefshaus hinter der St. Pankratius Kirche statt: am Montag, 29. Oktober, Dienstag, 30. Oktober und Mittwoch, 31. Oktober, jeweils 19.30 Uhr; Samstag, 3. November, 15 und 20 Uhr, Sonntag, 4. November, 14 und 19 Uhr.

Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 2. September, von 13.30 bis 15 Uhr im Josefshaus. Weiterer Vorverkauf ab Montag, 3. September, bei Blume Exclusiv in Oftersheim, Mannheimer Straße 44, Telefon 06202/94 56 707 und bei Schneider Confiserie (früher Clark), Dreikönigstraße 18, Schwetzingen, 06202/2 15 62 sowie bei Obst und Gemüse Michael Klever auf den Märkten, montags und donnerstags in Plankstadt, mittwochs und samstags in Schwetzingen, freitags in Nußloch und Oftersheim. Infos: Telefon 0172/62 09 986, www.kurpfaelzer-buehne.de vw