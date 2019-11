Kurs bei Komponistin

Katerina Pinosova-Ruzickova mit den Kurs-teilnehmern. © Worm-Sawosskaja

Durch die Mitgliedschaft der Stadt Schwetzingen im internationalen Verein „Europäische Mozartwege“ sowie einer engen Zusammenarbeit mit der Stadt Brünn, Tschechien, veranstaltet das Schwetzinger Klavierstudio Worm-Sawosskaja einen Kompositionskurs mit der tschechischen Komponistin Katerina Pinosova-Ruzickova. Geeignet ist dieser Kurse für Kinder ab acht Jahren (mit Notenkenntnissen), Jugendliche und Erwachsene (mit mindestens drei Jahren Erfahrung im Klavierunterricht), die am Klavier gerne improvisieren und auch eigene Musik gestalten lernen möchten. Der Kurs findet einmal im Monat samstags im Klavierstudio statt. Los geht’s am 16. November. Anmeldungen sind bis Freitag, 15. November unter 0172/75 07 439 oder per E-Mail an t.worm-sawosskaja@web.de möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.11.2019