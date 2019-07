Kurz Luft holen

Wir tun es ständig, eigentlich ununterbrochen – manchmal bewusst, aber die meiste Zeit automatisch: atmen. Und es ist kein Geheimnis, dass richtiges Atmen gut für Körper und Geist ist. Die schlechte Nachricht: Sehr häufig atmen wir falsch und merken es noch nicht mal. Müdigkeit und Konzentrationsschwäche sind nach Angaben von Wissenschaftlern die Folge, auch die Verdauung kann darunter leiden. Auf Dauer sprechen sie sogar von Bluthochdruck und Depressionen.

Was können wir dagegen tun? Der erste Schritt: sich selbst unter die Lupe nehmen. Vollatmung heißt die ideale Form der Atmung, bei der unser Körper die optimale Menge an Sauerstoff aufnehmen kann. Sie besteht aus drei Atemarten: der Brust-, der Flanken- und der Bauchatmung. Die Übung ist ganz leicht. Einfach aufrecht hinsetzen und ruhig ein- und ausatmen. Legen Sie nun eine Hand auf die Brust – und achten Sie auf das Heben und Senken des Brustkorbs. Wichtig ist, dass Sie in den unteren Brustkorb atmen, das heißt, Sie sollten ihn bei der Einatmung nicht senkrecht nach oben ziehen oder die Schultern zu Hilfe nehmen.

Legen Sie die Hand nun auf den Bauch. Bei den meisten Menschen bewegt er sich während des Atmens nicht – sollte er aber, und zwar in die richtige Richtung: Beim Einatmen nach außen, beim Ausatmen nach innen.

Zuletzt legen Sie die Hände links und rechts auf die Flanken, so dass Sie noch die unteren Rippen ertasten können. Atmen Sie nun erneut gegen Ihre Hände an und spüren Sie, wie sich die Rippen nach außen schieben. So kann sich die Lunge seitlich ausdehnen und mehr Sauerstoff aufnehmen.

Um Stress direkt entgegenzuwirken, gibt es noch die „entschleunigte Atmung“. Im Alltag atmen wir zehn- bis zwanzigmal pro Minute ein und aus. Bei der entschleunigten Atmung holen wir vier Sekunden Luft und lassen sie sieben Sekunden lang entweichen, also etwa sechsmal in einer Minute. Diese Methode nutzt einen Reflex des Körpers. Ihm wird eine entspannte Situation ähnlich dem Tiefschlaf vorgegaukelt. Also falls alles zu viel wird: Augen zu und mal kräftig durchatmen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.07.2019