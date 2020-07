Kurzarbeit hemmt Anstieg

Es war zu erwarten: Die Juni-Statistik der Arbeitsagentur für den Bezirk Heidelberg weist einen Anstieg an Erwerbslosen aus, dieser fällt jedoch verhalten aus. Im Gesamtbezirk haben sich 1173 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 466 weniger als im Vormonat und nur 38 mehr als im Juni 2019.

„Im Moment stellen wir eine gewisse Beruhigung auf dem Heidelberger Arbeitsmarkt fest“, wird Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Arbeitsagentur, in der Pressemitteilung zitiert. „Das liegt unter anderem daran, dass durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert wird und es wieder mehr Menschen gelingt, eine neue Arbeit aufzunehmen. Vor allem in den Gesundheitsberufen, im Lebensmittelhandel und dem Gastgewerbe kommt es wieder vermehrt zu Einstellungen“, sagt Pawlowski. Nichtsdestotrotz sind in diesem Monat immer noch 4360 Menschen mehr arbeitslos als im Vorjahr. Der Bestand ist mit 17 700 Personen um 33 Prozent höher als 2019. Davon haben 8600 keine abgeschlossene Berufsausbildung, was die Integration in eine berufliche Tätigkeit erschwert. „Aus diesem Grund bietet die Agentur für Arbeit Heidelberg Arbeitslosen und Unternehmen ein breites Angebot an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen an“, rät Pawlowski, die Berater der Jobcenter darauf anzusprechen.

Arbeitgeber melden 64 Stellen

Im Agenturbezirk Schwetzingen ist die Arbeitslosigkeit von Mai auf Juni um 51 auf 2906 Personen gestiegen. Das waren 725 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug 4,5 Prozent – vor einem Jahr belief sie sich auf 3,4 Prozent. Dabei meldeten sich 425 Personen neu oder erneut arbeitslos, 188 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 368 Menschen ihre Arbeitslosigkeit.

Der Bestand an Jobangeboten ist im Juni um zehn Stellen auf 456 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 279 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Juni 64 neue Arbeitsstellen, 58 weniger als vor einem Jahr. kaba/zg

