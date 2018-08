Anzeige

Schließlich folgte noch ein Abstecher in die 1950er Jahre: Hugo Wiener komponierte „Der Nowak lässt mich nicht verkommen“, ein Lied, das in diesen Jahren zeitweise auf dem Index stand. Theo Lingen sang „Diesen Tango tanz ich nur mit dir“ und Theo Mackeben stellte fest „Du hast Glück bei den Frau’n, Bel Ami“. All diese Lieder bot Roswitha Goos in eindrucksvoller Weise dar und sorgte so für einen unterhaltsamen Nachmittag. Seit vergangenem Oktober haben die Gäste des „Hildacafé“ beeindruckende Vorträge und Auftritte gehört und gesehen. Die Vorstellung von Roswitha Goos war unter allen Veranstaltungen eines der Highlights. zg

