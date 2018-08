Anzeige

Doch das junge Duo überzeugte die Jury und holte beim Regionalwettbewerb einen ersten Preis mit 25 Punkten. Mit dieser Höchstpunktzahl erhielten sie die Möglichkeit, nun beim Landeswettbewerb aufzutreten – und sie übertrafen auch hier alle Erwartungen! Das Duo glänzte mit einem fein abgestimmten Programm mit Werken von Händel, Nietzsche und Mendelssohn-Bartholdy. Ganz souverän und ohne Lampenfieber – oder wie es in ihren eigenen Worten klingt: „ziemlich entspannt und lustig“ – wurde in Mainz eine hervorragende Leistung abgeliefert, auf die Eltern und Lehrer zurecht stolz sein dürfen.

Nach Lübeck in die Endrunde

Bei Eliana ist es Mutter Christine Schmidt, die gleichzeitig ihre Gesangslehrerin ist und bei diesem Projekt auch viel in Sachen Organisation beigetragen hat. Mit einem weiteren ersten Preis in der Tasche ging die Reise weiter nach Lübeck zum Bundeswettbewerb. „Wir kamen spät am Abend an und mussten schon am nächsten Morgen auftreten“, erzählt Eliana. Für beide war es das erste Mal, dass sie soweit gekommen sind, denn nur die Besten aus ganz Deutschland gelangen zur dritten Etappe des Wettbewerbs.

„Überhaupt einen Preis zu kriegen ist da schon toll, aber dann den Zweiten Preis mit 22 Punkten“, da strahlt Dimitra. Hinter all dem Erfolg steckt viel Arbeit der angehenden Musikerinnen, aber auch Organisation und Motivation, die Eltern und Lehrern zu verdanken ist. Für alle bleibt es ein unvergessliches Ereignis, nicht nur auf musikalischer – auch auf menschlicher Ebene. vl

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018