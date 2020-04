Lacke und Säuren im Grünen entsorgt

In den vergangenen Tagen stößt die Stadt an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, zum Beispiel im Bereich des Dossenwaldes, immer wieder auf unrechtmäßig entsorgte Müllablagerungen. Dies betrifft nicht nur Grünabfälle, sondern auch immer wieder Gefahrstoffe, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

So werden zum Bespiel Eimer mit Lacken oder Säure willenlos in die Natur geworfen und müssen sodann auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden. Da die Stadt selbst im Moment bei den Sammelstellen der Abfallversorgung Rhein-Neckar (AVR) keinen Müll entsorgen kann, ist seit vorletzter Woche der städtische Häckselplatz geschlossen. Dies wird offensichtlich von vielen nicht respektiert, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Stadt appelliert an die Bürger, sich hier auch im Interesse der Umwelt korrekt zu verhalten. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass bei Verstößen zum Teil empfindliche Bußgelder oder Strafen drohen – hier können mehrere Hundert Euro fällig werden. Für solches Verhalten gebe es keine Toleranz. Für kleinere Mengen ist übrigens bei der AVR die braune Biomülltonne kostenfrei erhältlich. In ihr können auch Blätter oder kleines Schnittgut entsorgt werden.

Pflanzenabfälle nicht verbrennen

Immer wieder erreichen die Stadt aktuell Anfragen, ob pflanzliche Abfälle im häuslichen Bereich verbrannt werden dürfen. Dies ist im städtischen Innenbereich nicht möglich. Im Außenbereich dürfen pflanzliche Abfälle, die auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen, verbrannt werden. Allerdings sind Mindestabstände von 200 Metern von Autobahnen und 100 Meter von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie 50 Meter von Gebäuden und Baumbeständen einzuhalten. Es dürfen keine erheblichen Belästigungen entstehen. Die Verbrennung ist der Ortspolizeibehörde rechtzeitig im Voraus anzuzeigen. zg

