Ladeinfrastruktur wird dichter

Es geht voran. Immer häufiger trifft man auf Elektroautos und dementsprechend finden sich im Stadtgebiet auch zunehmend mehr Ladesäulen. Mit den jüngsten vier Ladesäulen der EnBW à zwei Ladepunkten beim Rathaus, am Bahnhof, Neuen Messplatz und beim Bellamar plus den Ladesäulen beim Kaufland und dem Aldi sowie den Tiefgaragen gibt es in der kurfürstlichen Residenz mittlerweile 18

...