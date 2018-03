Anzeige

Die Hundesportabteilung der DJK richtete erstmals ein reines Geländelaufturnier aus. Bei bestem Laufwetter gingen die Mensch-Hund-Teams unter Leitung von Leistungsrichter Mario Schweichler auf die Strecken über 2000 beziehungsweise 5000 Meter durch den Wald; teilt der Verein mit.

Dennis Schwarz und sein Hund „Lady“ absolvierten die fünf Kilometer in 15:45 Minuten und siegten damit bei den Herren. Christiane Wax holte sich mit ihrem Hund „Kelly“ in 19:27 Minuten den ersten Platz bei den Frauen über die gleiche Distanz. Dennis Schwarz startete nochmals auf der Zwei-Kilometer-Strecke und sicherte sich auch hier mit „Lady“ in 5:39 Minuten den Tagessieg. Nicole Steinmann errang mit „Balou“ in 6:05 Minuten den Sieg bei den Frauen über 2000 Meter.

Bei der Siegerehrung dankte Abteilungsleiter Claus Günther dem Leistungsrichter Mario Schweichler, den fleißigen Helfern der Abteilung. Ein besonderer Dank ging an die Sponsoren.