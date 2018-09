Lärm und Vibrationen gehen weiter

Die Rüttelarbeiten auf der Baustelle der Schimper-Gemeinschaftsschule sind seit Wochen sehr nervig für die Anwohner in der Plankstadter Straße (SZ berichtete exklusiv). Und es gibt eine schlechte Nachricht: Die Arbeiten dauern noch eine Weile an. Das teilte der für die Schule zuständige Zweckverband Unterer Leimbach jetzt in einem Schreiben an die Hausbewohner mit.

Die Firma Leonhard

...