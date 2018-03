Lässiger Schick statt Krawatte

Anzeige

Wer am Freitag, 16. März, die 10. Schwetzinger Ausbildungsbörse betritt, auf den prasseln eine Vielzahl an Eindrücken nieder. Über 60 Aussteller informieren dort über ihre Berufe und erwarten Besucher an ihren Ständen, um in einem ersten Gespräch zu klären, ob Unternehmen und Bewerber zueinander passen.

Gut beraten sind all diejenigen, die sich zuvor auf diesen Besuch vorbereitet haben. Denn wer sich gekonnt präsentiert, dem winkt vielleicht eine der begehrten Einladungen zu einem Vorstellungsgespräch. Unsere Zeitung gibt Tipps, wie der Besuch der Ausbildungsbörse möglichst erfolgreich ablaufen kann.

Ausstellerliste studieren

Vor dem Besuch sollten Interessierte die Liste der Aussteller unter die Lupe nehmen. Welches Unternehmen gewinnt das eigene Interesse? Welche Firma möchte man unbedingt besuchen, welche nur, falls noch Zeit bleibt? So fällt es leichter, den Überblick zu behalten. Offen halten sollten Bewerber ihre Augen vor Ort aber auch für Unternehmen, die sie neu kennenlernen können.