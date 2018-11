Laith Al-Deen gehört mit zu Ullmanns Gästen beim „Rokoko rocks“

Wenn Stephan Ullmann etwas angeht, gibt’s keine halben Sachen. Jetzt packt der Mannheimer Musiker, Produzent und TV-Coach („Dein Song“, ZDF/Kika) noch einen Knaller für sein Konzert am Donnerstag, 7. März, im Rokokotheater aus: Laith Al-Deen ist bei der zweiten Auflage von „Rokoko rocks“ mit dabei!

Unter dem Titel „Ullmann unplugged mit Streichern und Gästen“ gestaltet „Ulle“ den besonderen Konzertabend, bei dem Titel seines ersten Soloalbums „Alles anders“ (2017) genauso erklingen werden wie Coverhits – und das mit klassischer Note. Neben Lucy Diakovska, die durch die Girlband „No Angels“ berühmt wurde, sind die regional bekannten Sänger Deborah Lee und Markus Zimmermann mit von der Partie, mit denen Ullmann das Projekt „One Voice Down“ ins Leben gerufen hat. Nach anfänglichen Terminschwierigkeiten, so der Musiker gestern gegenüber dieser Zeitung, liegt nun auch die Zusage von Laith Al-Deen für „Rokoko rocks“ vor. Der Mannheimer Sänger, der im Jahr 2000 mit dem Hit „Bilder von dir“ den Durchbruch schaffte, stieg mit seinem neunten Studioalbum „Bleib unterwegs“ direkt auf Platz eins in den deutschen Albumcharts ein. Auf der nachfolgenden Tour war Ullmann als Opening-Act unter anderem in Berlin, Hamburg und Kiel dabei. „Als ich Laith von meinen Plänen im Rokokotheater erzählte, war dieser sofort begeistert“, so Ullmann, der sich mega über die Zusage freut. Jetzt kann „Ulle“ im Schwetzinger Schloss mit seiner Band (Ralf Gustke, Drums; Holger Kalenda, Bass, Markus Zimmermann, Keyboard; Stefan Kahne, Gitarre; Chris Herzberger, Violine) und dem achtköpfigen Streicher-Ensemble um Klaus Marquardt (Violine) aus dem Vollen schöpfen. Alfred Kritzer, Keyboarder der Herbert Grönemeyer Band und Ullmanns langjähriger musikalischer Begleiter, zeichnet sich verantwortlich für die Streicherarrangements des Abends. kaba/zg

Info: Ein Video von Stephan Ullmann im Rokokotheater gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018