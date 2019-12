Laith Al-Deens erfolgreicher Song-Testlauf in Schwetzingen

„C‘est La Vie 2019“ heißt die Tournee, die Laith Al-Deen zweimal in das sirrend volle, aber intime Ambiente der alten Wollfabrik in Schwetzingen führt. Das sind halbe Heimspiele für den Mannheimer und langjährigen Wahl-Brühler, vor jeweils 380 textfesten, singfreudigen Zuschauern. Wie das Leben so ist, war es etwas still geworden um den Sänger mit der mächtigen, variablen Soul- und Rockstimme,

...