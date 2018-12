Land fördert Digitalisierung

Kreis.„Der Breitbandausbau ist ein bedeutendes Infrastrukturprojekt in unserem Kreis“, so Landrat Stefan Dallinger. Er freue sich sehr, dass es nun gelungen sei, für die Anbindung von zwei Schulen in der Trägerschaft des Kreises Fördermittel des Landes in Höhe von 255 450 Euro zu generieren: 111 800 Euro fließen in die Anbindung an den Backbone und die gigabitfähige Glasfaserversorgung der Comeniusschule in Schwetzingen, 143 650 Euro werden für die Anbindung des Zentrums Beruflicher Schulen in Wiesloch genutzt.

Aus den Händen des Staatssekretärs im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, Wilfried Klenk, nahm Klaus Lauer vom Zweckverband High-Speed-Netz den Förderbescheid in Empfang. „Der Rhein-Neckar-Kreis stellt sich dem digitalen Zeitalter. Nun ist es gelungen, die bestmögliche Landesförderung für die Anbindung der kreiseigenen Schulen zu erhalten“, freut sich Klaus Lauer.

Aktuell baut der einwohnerstärkste Landkreis in Baden-Württemberg für alle seine Schulen das Digitalisierungskonzept Richtung 4.0 entsprechend breitbandiger Internetanbindung aus. zg

