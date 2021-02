Landtagspräsidentin Aras bei Baumann

Region.„Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Wir müssen den gesellschaftlichen Fliehkräften entgegenwirken“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagskandidat der Grünen, in einer Pressemitteilung.

Zu diesem Thema hat Baumann die Abgeordnete Muhterem Aras digital in die Kurpfalz eingeladen. Aras ist die baden-württembergische Landtagspräsidentin. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 2. März, 20 Uhr, statt.

Aras setzt sich mit Leidenschaft und Sachverstand für eine Stärkung der Demokratie, der liberalen Gesellschaft und des Zusammenhalts ein. Staatsbürger sollten, so Aras, nicht an ihrer Herkunft festgemacht machen, sondern an ihren gemeinsamen Werten.

Über ein Zoom-Meeting können interessierte Bürger an der Veranstaltung teilnehmen und mitdiskutieren. Und über die Facebook-Seite von Andre Baumann kann das Gespräch ebenfalls verfolgt.

Info: Teilnahmeinformationen unter www.andrebaumann.de

