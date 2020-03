Lang leben die Mädchen von Afghanistan

Es ist ein bisschen so wie in der Kindheit. Theresa Breuer ist mit den Großeltern Isolde und Herbert Nerz in der Stadt unterwegs und natürlich wird ein Schlossgartenspaziergang gemacht – das sind halt so Rituale beim Heimatbesuch in Schwetzingen. Dabei ist die 33-Jährige eher so etwas, was man heute Weltbürgerin nennt. Sie wohnt in Berlin, München und Kabul, ist derzeit oft in Jerusalem und

...