Lange Schlangen an den Eisdielen

„Was für ein Hammertag!“ Die Geschäftsführerin des Stadtmarketings (SMS), Anne-Marie Ludwig, bringt es auf den Punkt: Der erste verkaufsoffene Sonntag lockte Tausende Menschen bei herrlichem Frühlingswetter in die Stadt. Die Außenanlagen der Cafés und Restaurants waren ab der Mittagszeit bestens gefüllt. Vor den Eisdielen – egal an welcher Ecke der Stadt – bildeten sich lange Schlangen.

„Ein prima Einstieg“, befand Ludwig mit Blick auf die kommenden SMS-Aktionen in diesem Jahr (wir berichteten) und nannte die „tolle Energie-Messe“ als schönes Beispiel für einen gemeinsamen Erfolg durch die „gegenseitige Befruchtung der Veranstaltungen“. „Jeder profitiert voneinander, wenn alle an einem Strang ziehen, kommen wir zum Ziel“, machte sie gegenüber dieser Zeitung am Sonntagabend deutlich. Eine Strategie, die sich in den vergangenen Jahren durchaus bewährt hat und die sicher auch zukunftsträchtig ist.

Bummeln, schauen, shoppen – schon kurz nach Ladenöffnung um 13 Uhr war beispielsweise das Modehaus Posmyk in der Fritz-Schweiger-Straße 5 bestens gefüllt. Die neuen Frühlingstrends und auch das ein oder andere Schnäppchen aus der vorherigen Kollektion fanden begeisterte Abnehmer.

Zeitweise gab es am Nachmittag fast kein Durchkommen mehr in der Mannheimer Straße. „Hier ist was los – der Wahnsinn für eine Klein-stadt“, meinten Passanten, die einen Ausflug aus Baden-Baden nach Schwetzingen gemacht haben. Schon bei der Parkplatzsuche mussten sie einige Mal durch die Stadt fahren, erzählte das Paar, das seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen will. Und selbst für ein Foto bei den Kirschblüten im Schlossgarten standen sie an. Ein Hammertag eben in Schwetzingen! kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019