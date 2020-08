Lara, Tylor und Josefine spielen für Gewaltprävention

Erst Olympia, dann die Rodeo-Ente: Die Turnstars Elisabeth Seitz und Kim Bui messen sich im „Tigerenten Club". Als Paten unterstützen sie die Schulklassen im Wettkampf. Drei Schüler von der Sekundarschule Horn-Bad Meinberg und von der Gemeinschaftsschule Waghäusel messen sich in verschiedenen Spielen. Zu sehen im „Tigerenten Club“ am Samstag, 8. August, um 10.45 Uhr bei KiKA und am Sonntag, 9. August, um 7.05 Uhr in Check Eins, dem Kinderprogramm von Das Erste.

Waghäusel.

Zwei Olympionikinnen im Wettkampf um den Pokal

Trotz Corona-Einschränkungen hört die Action im Tigerenten Club nicht auf. Die Teams der Tigerenten und Frösche spielen von zu Hause aus mit und erhalten bei spannenden Spielen, kniffligen Quizfragen und olympiareifen Sporteinlagen Unterstützung von Elisabeth Seitz und Kim Bui. Beide Turnerinnen haben Deutschland schon zweimal bei den olympischen Spielen vertreten – nun kämpfen sie um den goldenen Tigerenten-Pokal. Die Moderatoren Amelie Stiefvatter und Johannes Zenglein stehen den Teams zur Seite, ebenso wie Maskottchen Günter Kastenfrosch.

Wie immer geht es auch um den guten Zweck: Die Spieleteams wetteifern um Spendengelder für Projekte von „Herzenssache“, der Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk (SWR) und Saarländischem Rundfunk (SR). Zoey, Linus und Leon Pharrell sind per Schalte für die Tigerenten von der Sekundarschule Horn-Bad Meinberg im Einsatz. Sie spielen für das Projekt „Gemeinsam schmeckt's besser", mit dem ein kostenloses, leckeres und gesundes Frühstück für Kita-Kinder aus einem Brennpunktviertel in Singen in Baden-Württemberg finanziert wird. Für die Frösche sind Lara, Tylor und Josefine von der Gemeinschaftsschule Waghäusel zugeschaltet. Sie unterstützen das saarlandweite Gewaltpräventionsprojekt „Gegen Angst und Gewalt an Grundschulen".

Der „Tigerenten Club” ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste und KiKA. Seit mehr als 20 Jahren steht das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich in dieser Folge entscheidet, ob Elisabeth oder Kim die kultige Rodeo-Ente bezwingen wird.

„Tigerenten Club“: Samstag, 8. August, 10.45 Uhr, bei KiKA.

Wiederholung Sonntag, 9. August, um 7.05 Uhr bei Check Eins, dem Kinderprogramm im Ersten.