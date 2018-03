Lather: Krieg ist kein Mittel für den Frieden

Anzeige

Grundlegende Handlungsprinzipien des Nordatlantischen Bündnisses seien umfassende Konsultation, Zusammenarbeit und Solidarität, führte der Referent aus. Der Einsatz von Militär bedürfe klarer politischer Zielvorgaben, verwies Lather auf die Schrift „Zur Legitimität militärischer Gewalt“ von Peter Rudolf (2017), der einen kritischen Überblick über theoretische Ansätze der Rechtfertigung militärischer Einsätze gibt. Der pensionierte General antwortete mit folgenden Thesen: Krieg sei „kein Mittel für den Frieden“. Die NATO sei ein „politisches Bündnis“. EU und NATO seien „keine humanitären Hilfsorganisationen“.

Kosovo: Kriminalität und Korruption

Die anschließende Diskussion beschäftigte sich mit den vielfältigen Ursachen von Kriegen. „Nichts ist gut in Afghanistan“, hatte einmal Bischöfin Margot Käßman gepredigt. Er sage: „Nicht alles ist gut in Afghanistan.“ Aber vieles sei deutlich besser geworden. Soldaten seien zur Einhaltung der Prinzipien und Regeln des humanitären Völkerrechtes verpflichtet. Der NATO-Vertrag von 1948, ergänzt um die UN-Charta, die europäische Menschenrechtskonvention und den KSE-Vertrags von Helsinki, sei immer noch maßgebender Wertekanon für das Bündnis. „Zugegeben mit einem sehr schwierigen Partner Türkei“, meinte Lather. Der Islamische Staat (IS) sei nach geltendem Recht kein souveräner Staat und damit auch kein Kombattant, „aber dennoch jemand, der ganz militant gegen internationales Recht und die Ordnung verstößt“. Darf die Staatengemeinschaft in Staaten eingreifen, wenn diese ihre Schutzfunktion nicht erfüllen? Unter der Bezeichnung „Responsibility to Protect“ („R2P“) habe sich ein Konzept entwickelt, das darauf abzielt, schwerste Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Der Anwendungsbereich sei ausdrücklich auf vier Fälle beschränkt: auf Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, erklärte Lather, der lange im Kosovo stationiert war. Nach dem Ende des bewaffneten Konflikts sei dort eine Gesellschaftsstruktur entstanden, die im Wesentlichen durch die viereinhalb Millionen im Ausland lebenden Kosovaren alimentiert werde. Das fördere aber nicht etwa den Aufbau staatlicher Organisationen, vor allem weil die Steuereinnahmen fehlten.

Daneben kranke der Kosovo an Kriminalität und Korruption. Den ehemaligen Ostblockstaaten dürfe man nicht das Recht absprechen, wenn sie Mitglieder in EU und NATO werden wollten. Das bedrohe auch nicht Russland, „denn wir sind ein defensives Bündnis“, so Lather weiter. Im Gegensatz dazu habe die russische Föderation die Krim besetzt und führe gar einen Krieg in der Ukraine. Hier werde der 1948 gemeinsam mit der Sowjetunion festgelegte Konsens der Genfer Konventionen einseitig durch Russland aufgekündigt: „Aus dieser Verantwortung können wir Russland nicht entlassen.“

Namen der Gefallenen verlesen

Wie ist ein Leben als aktiver Soldat und dem Dasein als Christenmensch zu vereinbaren? Wie steht ein Vier-Sterne-General zur Bergpredigt mit der ganz klaren Forderung zur Gewaltlosigkeit? Lather antwortete mit einem Schlüsselerlebnis. Als der Warschauer Pakt in die Tschechoslowakei einmarschiert sei, habe er als junger Wehrdienstleistender damals jede Nacht mit scharfer Munition schlafen müssen. Das habe ihn beeindruckt, dabei zu bleiben: „Ein Krieg darf nie wieder passieren.“

In seiner Laufbahn als aktiver Soldat habe er immer sicherstellen wollen, dass ein Auftrag möglichst ohne Verluste erfüllt werden konnte. Und dennoch: Beim Einsatz in Afghanistan habe er jede Woche Namen, Dienstgrade und Alter der Gefallenen verlesen lassen müssen. Vor Soldaten aus 28 Nationen und vor EU-Mitarbeitern. Dann komme die Frage der Schuld: „Wenn so schwierige Situationen da sind, musst du handeln, oder du handelst nicht, in beiden Fällen machst du dich möglicherweise schuldig. Am Ende fühle ich mich aber als Christ relativ gut aufgehoben.“ / vw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.02.2018