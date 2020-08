Latin Jazz zum Essen und zum Bier

Livemusik gibt es ab sofort wieder im Welde Brauhaus in der Mannheimer Straße. Und zwar jeden zweiten Donnerstag, der Auftakt läuft jetzt am 13. August mit einer in der Metropolregion bekannten Formation ab 19.30 Uhr.

Das Welde Brauhaus öffnet damit seine Türen für Musiker und startet mit seiner Reihe „Welde Brauhaus Akustik“. Im 14-tägigen Abstand kommen verschiedene Künstler, um die Gäste in den Abend zu begleiten und mit ihrem Können zu unterhalten. Es sind eher ruhige Klänge im Bereich Jazz und Soul, aber auch Pop und Coverbands werden auftreten. Den Auftakt macht „BeStoNaRio“ am Donnerstag, 13. August. Dabei handelt es sich um eine junge Jazz-Band aus der Mannheimer Szene., die sich schon ihre ersten Sporen in der Metropolregion verdient hat.

Möglichkeit für Musiker anbieten

„Wir haben auch eine Verantwortung für Künstler in unserer Region und wollen Musikern in dieser für uns alle schweren Zeit eine Möglichkeit geben sich zu präsentieren“, erklärt Robert Nürnberger, der Geschäftsführer vom Welde Brauhaus. Und weil das Brauhaus-Team so wenigstens einen kleinen Beitrag für das musikalische Leben in der Region schaffen kann, startet es bewusst jetzt mit ihrer Musikreihe. Der normale Abendbetrieb bleibt davon unberührt, die Künstler bilden somit eine wunderbare Begleitung für einen lauen Sommerabend.

Den Auftakt macht eine junge Jazz-Combo namens „BeStoNaRio“ – eine Zusammensetzung aus den Namen der darbietenden Künstler. Die jungen Musiker studieren alle an der Hochschule für Musik in Mannheim und überzeugen mit Klängen amerikanischer Jazzgrößen genauso wie mit Rhythmen aus dem großen Bereich des Latin Jazz. Sie wollen den Besuchern mit ihrem Sound ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bene Jäckle ist am Saxophon, Chris Schneider an der Gitarre, Mario Angelov am Bass und Jonas Esser am Schlagzeug zu hören. zg

