Latin, Rock und Swing – auf Tuba, Horn und Trompete

Im Jahr 2012 veröffentlichte der Popularmusiker, Komponist, Arrangeur, Pianist und Seminarleiter Michael Schütz, der auch schon mit Jennifer Rush, Klaus Doldinger’s Passport, The Temptations, Chaka Khan, Debora Sasson und der SWR Big Band zusammenarbeitete, ein Heft mit 22 Stücken für engagierte Blechbläser-Ensembles. Im Vorwort schreibt er dazu:

„Ich habe beim Komponieren und Arrangieren viel Freude gehabt, und ich hoffe, dass sich diese Freude beim Spielen auch auf euch überträgt! Für jedes Ensemble und jeden Chor wird etwas dabei sein: rhythmisch und groovig, aber auch ruhig und besinnlich. Neben freien Werken sind auch Liedarrangements mit dabei. Die Kompositionen sind für verschiedene Schwierigkeitsgrade erstellt worden und tragen euch durch verschiedene Stile und Stimmungen, Pop, Jazz, Latin, Klezmer... aber spielt und hört selbst!“ Der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer und das Schwetzinger Blechbläser-Ensemble unter der Leitung von Ralf Krumm werden am Sonntag, 6. Oktober, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Schwetzingen 19 Stücke dieser Sammlung spielen. Schon die Titel verraten einiges über die Musik: „Swing Intrada“, „Ballad Waltz“, „Latin Dance“, „Rock it“, „Sambango“ und „Woody’s Walk“ für Brass. Aber auch Kirchenlieder im Gewand des berühmten Pachelbel-Kanons oder als Bossa Nova zu hören, ist reizvoll. Und so hatten die beiden Ensembles ihre Freude und ihren Spaß beim Einstudieren – und waren mitunter richtig gefordert. Bei etlichen Stücken sorgt Markus Dietrich am Schlagzeug für Unterstützung im Rhythmus und den richtigen Groove. So hoffen die Akteure, dass sich die Freude am Spielen auch auf viele Zuhörer überträgt.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.10.2019