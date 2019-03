Leben achtsam wahrnehmen

Es ist ein schwarzes Loch, in das Michael Bauer all jene wirft, die sich an diesem Abend im Theater am Puls versammelt haben, um biografischen Episoden eines Verlorenen zu lauschen. So jedenfalls will man es denken, wenn man die ersten Sätze hört, die der 29-Jährige aus Eppelheim leise druckvoll deklamiert. „Meine Gedanken sind abgenutzt“, lässt der Mann wissen und macht auch aus dem Grund

...