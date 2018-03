Anzeige

Das Frauencafé wird am Mittwoch, 7. März, wieder ein besonderes Thema haben: „Frau sein in Deutschland – frei und verantwortlich“. Zu Gast ist diesmal Siegrid Tautz vom diakonischen Werk Wiesloch. Gemeinsam werden die Anwesenden über die ganz praktischen Fragen nachdenken, was es heißt, in der modernen deutschen Gesellschaft als Frau zu leben, heißt es in einer Pressemitteilung. Es geht um das Miteinander von Mann und Frau, um die gemeinsame Verantwortung in der Familie – aber auch um die Gleichberechtigung, Arbeit und Vorsorge.

Zum Frauencafé ab 16 Uhr sind alle Schwetzinger Bürgerinnen in die Räume der Landeskirchlichen Gemeinschaft (Schlossplatz 9) eingeladen. Parallel wird es wieder einen kreativen Nachmittag in der Kinderbetreuung geben. Vorher um 15 Uhr findet ein Deutschkurs (15 Uhr) statt. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter frauencafe-schwetzingen.de