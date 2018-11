„Geheimagentin für den Frieden“ wird sie genannt, weil sie mutig ist und für ein Ende der Gewalt in Nahost eintritt. Die Palästinenserin Sumaya Farhat-Naser weigert sich, in Freund-Feind-Schablonen zu denken. So kämpft sie gegen die israelische Besatzungspolitik, für eine Demokratisierung der palästinensischen Gebiete und verurteilt die Selbstmordattentate. Farhat-Naser war die erste Palästinenserin, die öffentlich mit israelischen Frauen über einen möglichen Frieden diskutierte. Am Donnerstag, 22. November, 19 bis 21 Uhr, ist sie nun im Hebelhaus zu Gast – mit einer Lesung, zu der die Volkshochschule Schwetzingen einlädt.

„Nur wer die Hoffnung hat, denkt kreativ und findet Lösungen aus dem Teufelskreis der Gewalt“, ist ihr ein wichtiger Leitsatz. In mittlerweile vier Büchern und auf zahlreichen Vortragsreisen hat Sumaya Farhat-Naser von ihrer Arbeit und vom Alltag unter Besatzung berichtet.

Buch beschreibt ihren Lebensweg

Das Buch „Ein Leben für den Frieden“ zeichnet anhand einer Auswahl ihrer Texte den Lebensweg der vielfach ausgezeichneten Friedensvermittlerin von 1948 bis in die Gegenwart nach. 2011 wurde Sumaya Farhat-Naser mit dem Amos-Preis der Offenen Kirche Stuttgart ausgezeichnet. In Friedensinitiativen und Frauengruppen setzt sie sich seit Jahrzehnten für Dialog und Gewaltverzicht ein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018