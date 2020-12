Lebendige Krippe mit echten Eseln

Zu Weihnachten gibt es bei der Evangelischen Kirchengemeinde gleich mehrere „Eseleien“.

Bei den beiden Christvespern im Lutherhaus wird das Langohr eine wichtige Rolle spielen. Und beim Open-Air-Stationen-Gottesdienst, den Familien am 24. oder 25. Dezember im Hirschacker besuchen können, wird es unter anderem eine lebendige Krippe mit gleich zwei Eseln und drei Schafen geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Eselsbesitzer Torsten Braun aus Hockenheim und Hobby-Hirte Michael Hagen ermöglichen diese Besonderheit. „Toll, was ihr da in Schwetzingen aufgrund der Pandemie plant! Das unterstützen wir gerne“, so Torsten Braun. Und Johanna und Theo, die beiden Grautiere, freuen sich auch schon. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020