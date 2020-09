Lebenshilfe profitiert vom Gewinnsparen

Schwetzingen/Hockenheim.Die Sparda-Bank Baden-Württemberg hat 2500 Euro an die Lebenshilfe Region Schwetzingen-Hockenheim gespendet. Lina Weisel, Leiterin der Sparda-Filiale in Schwetzingen, war zur Spendenübergabe vor Ort, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir wünschen uns eine bunte und vielfältige Welt, in der Bedürfnisse und Talente von allen Menschen wahrgenommen und respektiert werden“, leitet Volker Kurz, stellvertretender Geschäftsführer der Lebenshilfe Region Schwetzingen-Hockenheim ein. Die Spende kommt dem Freizeitbereich der Lebenshilfe zugute – viele der geplanten Freizeitmaßnahmen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Neben der unendlich großen Enttäuschung für alle Teilnehmer bedeutet das für die Lebenshilfe einen sehr hohen wirtschaftliche Schaden. Einige gebuchte Ferienunterkünfte konnten nicht kostenfrei storniert werden, Umsätze fallen komplett weg und vorhandenes Personal muss weiterhin finanziert werden, bedankte sich Kurz bei der Sparda-Bank für die finanzielle Unterstützung.

Die Spende stammt aus dem Budget des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Von insgesamt 5,6 Millionen Euro Spendensumme stehen den Sparda-Filialen 300 000 Euro für Spenden an gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Gewinnsparverein der Genossenschaftsbank. Gefüllt wird der Spendentopf durch die Loskäufe beim Sparda-Gewinnsparen.

Überzeugendes Konzept

Die Lebenshilfe Region Schwetzingen-Hockenheim wurde im Jahre 1963 als Elterninitiative gegründet und hat sich bis heute zu einem gemeinnützigen Non-Profit-Dienstleister weiterentwickelt. Stellvertretend für und gemeinsam mit Menschen mit Behinderung setzt sich der gemeinnützige Verein für eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ein. Neben dem Einsatz der hauptamtlichen Mitarbeiter sei es das Engagement vieler ehrenamtlich tätigen Mitbürger und die Kraft der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und ihrer Angehörigen, welche die Lebenshilfe prägen.

Das Konzept hat auch die Sparda-Bank Baden-Württemberg überzeugt. „Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt innerhalb unserer Gesellschaft leben und auf Augenhöhe begegnen können“, begründet Lina Weisel, Leiterin der Sparda-Filiale in Schwetzingen, ihre Spendenempfängerwahl und ergänzt: „Als Genossenschaftsbank möchten wir Verantwortung in der Region übernehmen. So ist es Teil unserer DNA, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, die es vielleicht nicht so gut haben wie andere.“ zg

