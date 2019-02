Lebenslange Begleiter

2 Fotos ansehen © Häusler

Elvis Presley sang schon davon – lang, lang ist’s her – dass er für sein „girlfriend“ (seine Freundin) gerne ein „Teddy Bear“ (Teddybär) wär. Die Liebe zu den kuscheligen Gefährten fängt ja meist schon viel früher, als Baby, an und hält oft ein ganzes Leben, egal wie zerzaust der Teddy auch sein mag. Im bunten Reigen der Erwachsenenhobbys gehören, für Kenner nicht erstaunlich, die Bären ebenfalls zu einer sehr verbreiteten „Sammlungsbewegung“. Wie bei anderen Liebhabereien treibt die Sammelleidenschaft dabei manch bunte Blüten. Durch ein befreundetes Ehepaar bekamen wir einen intimen Einblick in das vielfältige „Bärenleben“.

In der „realistisch-fantastischen“ Bärenwelt, bei unseren Freunden gehören über 20 Prachtexemplare zur Familie, lernt man ganze Schicksale kennen. Jeder Bär hat selbstverständlich einen Namen und/oder Spitznamen sowie eine liebevoll gestaltete Lebensgeschichte mit einer meist internationalen Herkunft. So kommt „Poldi“, einer der ältesten, ursprünglich aus Wien und hat den „Schmäh“ immer noch drauf, während „Bienchen“ etwas schüchtern ist und daher nicht von allen respektiert wird. Ganz anders dagegen der große und der kleine „Dicke“, die als ausgesprochene BVB-Fans mit Trikot und Fan-Schal bei jeder Champions-League- oder Bundesligapartie mit Dortmunder Beteiligung vor dem Bildschirm sitzen und jetzt mit Spannung dem Rückspiel gegen Tottenham Hotspur entgegenfiebern. „Heini“, der 2006 in der italienischen Stadt Pesaro den Bootsführerschein machte, ist dagegen ganz entspannt, ebenso wie „sexy Hexy Thekla Rosinante“ oder der kernige „Luigi“ aus Südtirol, den wir zur Bärenfamilie beigetragen haben. Mit Reisepässen ausgestattet, ist allen gemeinsam, dass sie schon viel von der Welt gesehen haben, denn zwei aus dem großen Clan dürfen abwechselnd als Begleiter bei den häufigen Reisen dabei sein.

Andere Besitzer schicken ihre Teddys auch ganz allein auf Reisen. Ein Berliner Start-up-Unternehmen bietet spezielle Sightseeing-Touren mit Fotodokumentation für Bären an. Die Gründe für diese Reisen von Teddys, die per Paket in Berlin ankommen, sind unterschiedlich. Manche schicken sie als Fotomodell für Instagram oder Facebook und lassen sie bei einer Clubtour durch Berlin, vor der Uno in New York oder auf Safari in Afrika fotografieren. Zusammen mit den Fotos sind sie dann oft ein besonderes Geschenk. Einiges ist durchaus emotional, denn hin und wieder werden die Kuscheltiere auf Reisen geschickt, weil die Besitzer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, selbst zu reisen. Es ist eben die lebenslängliche Bärenliebe.

