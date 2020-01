Lebensmittel für Bedürftige spenden

Kreis.Die Kirchengemeinden Oftersheim, Schwetzingen und Plankstadt sammeln gemeinsam Spenden für den Schwetzinger Tafelladen „Appel + Ei“. Die Lebensmittelspenden aus dem Einzel- und Großhandel an die Tafelläden reichen oft nicht mehr aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum einen ist die wirtschaftliche Lage der Betriebe immer schwieriger und zum anderen wächst die Zahl der Menschen in finanzieller Not, die auf preisgünstige Lebensmittel angewiesen sind. Die Kirchengemeinden wollen zusammen „Appel + Ei“ unterstützen und sammeln in der Fastenzeit Spenden. Jeder kann helfen, indem er Lebensmittel in die Fastenkisten in den Kirchen St. Kilian in Oftersheim, St. Nikolaus in Plankstadt und St. Pankratius in Schwetzingen legt.

Die Kisten stehen ab sofort bis Dienstag, 3. März, bereit und werden regelmäßig abgeholt. Die Kirchengemeinden bitten, nur unverderbliche Lebensmittel zu spenden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020