Lebensqualität nachhaltig verbessern

Brühl.Das alte Badezimmer hat seine besten Jahre hinter sich. Das Design ist nicht mehr zeitgemäß und der hohe Einstieg in die Dusche oder die Badewanne ist schlichtweg unpraktisch. Zudem sind die Fliesen und Fugen schwer zu reinigen und Schimmelbefall macht sich bemerkbar. Nicht wenigen dürfte das bekannt vorkommen. Das Unternehmen Viterma hat ein einzigartiges Badsanierungskonzept entwickelt, das es ermöglicht, ein in die Jahre gekommenes Badezimmer in kürzester Zeit zu erneuern.

Viterma bietet hochwertige und maßgeschneiderte Produkte aus eigener Fertigung. Damit ist es möglich, auch Sonderfälle wie beispielsweise Dachschrägen oder Nischen optimal umzusetzen. Die bodengleiche Viterma-Dusche ist dank schwellenlosem Zugang barrierefrei und verfügt über eine rutschhemmende Oberfläche. So haben Badbenutzer auch mit nassen Füßen einen sicheren Stand. Das fugenlose und wasserabweisende Wandsystem ist in über 1900 Farben erhältlich und ermöglicht so eine individuelle Gestaltung des Badezimmers. Darüber hinaus ist es absolut pflegeleicht. So muss weniger Zeit für das Putzen aufgewendet werden und es bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Beratung, Planung und Montage – Viterma begleitet seine Kunden durch alle Schritte – vom Erstgespräch bis zum fertigen Bad.

Viterma blickt auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen hat in den vergangenen 20 Jahren den Markt für Badrenovierungen revolutioniert. Der Leitgedanke des Unternehmens ist dabei Anspruch und Ansporn zugleich: „Unsere Leidenschaft ist es, die Lebensqualität unserer Kunden und Wegbegleiter nachhaltig zu verbessern.“ Viterma legt dabei größten Wert auf eine hohe Qualität der verwendeten Produkte und Materialien sowie der geleisteten Arbeit. Möglich wird dies durch die Firmenstrategie, die jahrelange Erfahrung sowie ein starkes Team.

Kompetenter Ansprechpartner

Mit dem Konzept der schnellen Bad-renovierung ist Viterma der Vorreiter im Markt der Badsanierungen. Expertise und Einsatz – für Kunden, Mitarbeiter und Wegbegleiter – haben Viterma bereits verschiedenste Auszeichnungen eingebracht und sind Motivation und Bestätigung.

Ein pflegeleichtes Badezimmer in kurzer Zeit muss kein Traum bleiben. Wer jetzt wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben muss, kann ganz entspannt das neue Bad planen, das dann ab dem Sommer innerhalb von einer Woche saniert werden kann, unterstreicht der Brühler Viterma-Partner Michael Schnatz und verspricht: „Wenn die Einschränkungen vorüber sind, kommen wir und bauen das Bad in Nullkommanix um.“ zg/vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.03.2020