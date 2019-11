Leberdefekt auch ohne Alkohol

NASH – der stille Leberkiller ist Inhalt einer Telefonsprechstunde, die diese Zeitung in Kooperation mit Dr. Birgit Kallinoswski (Bild oben) und Dr. Alexandra Zahn (Bild unten) von der Gastroenterologisch-Onkologischen Schwerpunktpraxis in Schwetzingen an diesem Donnerstag, 14. November, zwischen 18 und 19 Uhr anbieten.

Die Nicht-alkoholische Steatohepatitis (kurz: NASH) ist bereits heute die nächste große Lebererkrankung. Sie ist die fortgeschrittene Form der nicht-alkoholischen Fettleber (NAFLD). Bei der einfachen Fettleber sammeln sich Fettkügelchen in den Leberzellen an. Ungefähr 20 Prozent der NFALD-Patienten entwickeln zusätzlich eine nicht-alkoholische Hepatitis, eine deutliche Fettleberentzündung (NASH). Ähnlich wie andere Lebererkrankungen zeigt auch die NASH nur unspezifische Symptome wie Abgeschlagenheit, Unwohlsein. Daher bleiben viele NASH-Patienten undiagnostiziert.

Eine unbekannte Erkrankung

NASH kann zusätzlich zu Arteriosklerose führen, wodurch das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle erheblich ansteigt. Obwohl NASH äußerst weit verbreitet ist und schwere Folgen für Gesundheit und Lebenserwartung haben kann, ist die Erkrankung relativ unbekannt.

Gegen NASH kann man heute bereits einiges tun, obwohl es noch keine Medikamente speziell gegen diese Erkrankung gibt. Lebensstiländerungen sind nach wie vor die Therapie Nummer eins und können sowohl die Entzündung als auch Verfettung in der Leber zurückdrängen. Aktuell existieren noch keine zugelassenen Medikamente speziell gegen NASH. kaba/zg

