Leckeres für Mama und Papa

Nach dem durchschlagenden Erfolg unseres Osterpaketes, wollen wir mit den leckeren Spezialitäten der Marke Kurpälzer nun auch ein Geschenk für Mama und Papa zu deren Festtagen im Mai anbieten, denn es besteht ja noch immer das Kontaktverbot und die Reisebeschränkung. Wir bieten natürlich weiterhin den Service an, das Paket entweder selbst hier abzuholen oder es deutschlandweit mit einem persönlichen Gruß zu verschicken.

Muttertag ist am Sonntag, 10. Mai, Vatertag am Feiertag Christi Himmelfahrt, 21. Mai. Wir haben mal zwei Angebote entwickelt, verschicken aber je nach Geschmack für die Inhalte auch gerne das Muttertagspaket an den Papa und umgekehrt. Das Paket für die Mutter beinhaltet: 1 Flasche Kurpälzer Schlossperle (Sekt Cuvé), 1 Flasche Kurpälzer Kirschblütentraum (Likör, 0,2 Liter), ein Kurpälzer Gwerz, 1 Kurpälzer Woi-Senf.

Das Paket für den Vater beinhaltet: 1 Flasche Kurpälzer Dschin (0,2l) oder wahlweise 1 Flasche Kurpälzer Spargelschnaps (0,2 Liter), je eine Dose Kurpälzer Lewwerworscht und Fleeschworscht sowie ein Glas Kurpälzer Worscht-Senf. Gratis obendrauf gibt’s noch unser Grill-Magazin „Feuer & Flamme“:

Die Pakete können zur Selbstabholung in Schwetzingen, Carl-Theodor-Straße 1, erstes Obergeschoss in der Anzeigenabteilung, bestellt werden oder an die eigene Adresse oder eine Adresse innerhalb Deutschlands versendet werden. Auf Wunsch vermerken wir auf dem Lieferschein gerne einen persönlichen Gruß, der unter Angabe der Lieferanschrift mit der Bestellung per E-Mail an kurpaelzer@schwetzinger-zeitung.de gesendet werden kann.

Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung, dazu benötigen wir die vollständige Adresse des Bestellers sowie für etwaige Rückfragen eine Telefonnummer. Bei Selbstabholung erhalten die Kunden eine Rückmeldung, wann das Paket abgeholt werden kann.

Bestellungen für Pakete, die noch rechtzeitig vor dem Muttertag versendet werden sollen, müssen allerdings bis spätestens Sonntag, 3. Mai, bei uns eingehen. Jedes Paket kostest 30 Euro für Selbstabholer, mit Morgencard Premium 28 Euro (bei der Bestellung angegeben und bei Abholung vorzeigen). Pakete, die versendet werden, kosten 35 Euro.

Zudem bieten wir nur zur Selbstabholung auch unsere Kurpälzer Handdasch 2.0 (kleines Bild) an, die vier Sorten Kurpfalz Bräu (je 0,5 Liter) von der Welde Braumanufaktur enthält. Sie kostet 6,50 Euro zuzüglich Pfand. jüg

Info: Bestellen Sie per E-Mail unter kurpaelzer@schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.04.2020