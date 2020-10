Von Janina Hardung

Das Coronavirus ist nun auch in der Südstadtschule. Ein Lehrer hat sich am vergangenen Montag beim Gesundheitsamt gemeldet, weil er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das teilte Landratsamtssprecherin Silke Hartmann auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstagmittag mit. Momentan werden die Kontaktpersonen ausfindig gemacht und überprüft. Diese werden in den

...