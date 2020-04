Leitungen gut spülen

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie müssen alle Betreiber von Hausinstallationen in öffentlichen sowie vermieteten Gebäuden – also auch Gemeinden, Hotels und sonstige Übernachtungsbetriebe, Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, Gastronomie, Frisöre, Fußpflege und Kosmetikstudios, Sportstätten, und der Einzelhandel ihre Trinkwasserinstallationen regelmäßig spülen.

Aufgrund der Pandemie müssen derzeit viele Einrichtungen und Betriebe geschlossen bleiben. Das bedeutet, dass die Trinkwasserleitungen in diesen öffentlichen oder vermieteten Gebäuden nicht genutzt werden. Damit die Sicherheit des Trinkwassers gewährleistet bleibt, ist es unbedingt erforderlich, in den Zeiten, in denen die Leitungen nicht genutzt werden, den Leistungsinhalt durch regelmäßiges Spülen aller Zapfstellen auszutauschen. Dies gilt für kaltes wie für erwärmtes Wasser. Alternativ können natürlich auch Sanitärfachbetriebe informiert werden, um den Betrieb der Hausinstallationen fachgerecht stillzulegen.

Bei 60 Grad halten

In Gebäuden oder Gebäudeteilen, in denen sich eine zentrale Warmwasseranlage befindet, ist es zwingend notwendig, die Warmwassertemperatur weiterhin bei mindestens 60 Grad im Warmwasserspeicher zu halten, weil sich andernfalls die Legionellen im Wasser vermehren können. Dezentrale Boiler und Durchlauferhitzer können in dieser Zeit abgeschaltet werden. Sie müssen bei Wiederinbetriebnahme jedoch maximal erhitzt und gut gespült werden.

Info: Infos beim beim Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches unter www.dvgw.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020