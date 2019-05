Lernen; im Ausland

„Ich habe viele nette Leute kennengelernt, bin viel rumgereist und habe viele leckere Sachen probiert, aber auch Dinge, die nicht so lecker waren“, berichtete Astrid Hardeel begeistert und zugleich ehrlich von ihrem Auslandsaufenthalt in Ghana und sicherte sich damit die Aufmerksamkeit der Carl-Theodor-Schüler (CTS). Diese hatten sich zahlreich in der Aula eingefunden, um sich bei der Auslandsmesse über die Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt zu informieren.

In einer Vortragsreihe stellten Astrid Hardeel und ihr Kollege Niels Hansen vom AFS Schüler- und Freiwilligendienst das breite Spektrum an Möglichkeiten vor, das von Ferienprogramm, Auslandsschuljahren, Freiwilligendienst, Praktika bis hin zu Workcamps reicht – und das weltweit. Außerdem präsentierte Julia Platz, eine Lehrerin der CTS und ehemalige Teilnehmerin von ZIS (einer Stiftung für Studienreisen), das Angebot ihrer Organisation: Mindestens vier Wochen reisen, sich ausschließlich auf dem Land- oder Seeweg fortbewegen, innerhalb der Reise ein Thema seiner Wahl recherchieren und das alles mit einem Budget von 600 Euro, die von der Organisation bereitgestellt werden. Die Einschränkungen seien bewusst so gewählt, um die Jugendlichen in Kontakt mit Einheimischen zu bringen, die sie zu ihrem Thema interviewen und gegebenenfalls um eine Übernachtung bitten müssen.

Unterstützung bei der Planung

Im Anschluss an die Vortragsreihe hatten die Schüler Gelegenheit, sich in Form von Messeständen über AFS, ZIS und weitere gemeinnützige Organisationen zu informieren. Dabei standen Barbara Bethke und Clemens Meyer, die die Veranstaltung organisiert hatten, den Jugendlichen Rede und Antwort. Besonders die Frage, wie sich ein Auslandsaufenthalt am besten in die jeweilige Schullaufbahn integrieren ließe, brannte vielen unter den Nägeln. So konnten Jugendliche bei einer konkreten Gestaltung eines Auslandsaufenthaltes unterstützt werden. cm/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019