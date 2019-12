Lernzonen mit Laptops

Beeindruckt von den pädagogischen Leistungen des Schwetzinger Berufsschulzentrums waren die CDUKreisräte bei ihrem dortigen Informationsgespräch. Auf großes Interesse stieß die von vier Schülern vorgeführte Präsentation zum Thema „school of tomorrow – FutureClassESS Präsentation“, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten. Dabei wurde vorgestellt, wie die Schule von morgen aussehen könnte.

Die Projektleitung hat Dr. Yvonne Tröster, Beauftragte für konzeptionelle Pädagogik (Unterrichtsentwicklung). Zum Projekt selbst wurde mitgeteilt, dass die bisherige Planung ergeben hat, dass für die Ausstattung zweier solcher Probeklassenräume zirka 90 000 bis 120 000 Euro benötigt werden. Diese Summe beinhaltet die Ausstattung der sechs Lernzonen mit Möbeln und die mediale Ausstattung wie Bildschirme, Laptops, Kamera und interaktive Boards.

Außerdem würden zwei zusätzliche Klassenräume benötigt. Diese können dann von Lehrkräften nach Bedarf für die Durchführung von Unterrichtsstunden und Projekten gebucht werden. Es bietet sich an, diese Probeklassenräume zunächst in den freiwerdenden Containern im Hof einzurichten. Die CDU-Kreisräte brachten deshalb einen Prüfauftrag in die Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport ein.

Zufriedene Schulleiter

Die Schulleiter Oberstudiendirektorin Dr. Heide-Rose Gönner (Carl-Theodor-Schule) und Oberstudiendirektor Thomas Edingen (Ehrhart-Schott-Schule) vermittelten einen sehr positiven Eindruck von der Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen im Schulzentrum, heißt es weiter im Schreiben der Kreis-CDU. Der Rhein-Neckar-Kreis hat in den vergangenen Jahren viel investiert, was die beiden Schulleiter sowohl bei der räumlichen Ausstattung als auch bei den Lehr- und Lernmitteln attestierten. Fazit war, dass beide mit dem Engagement des Kreises für die Schulen sehr zufrieden sind. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.12.2019