Leseraum mit deutscher Literatur im Hotel Atlanta

Bei der Sitzung waren erstmals auch sechs Bewohner unterschiedlicher Nationalität des Hotel Atlanta zugegen. Sie sollen künftig als Mittler zwischen den anderen Bewohnern und dem Integrationsbeauftragten Wallenwein fungieren und sich regelmäßig mit diesem austauschen. Durch ihren unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergrund ist auch sichergestellt, dass alle Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft einen Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen haben.

Hilfe durch Einzelfallberatung

Die Integrationsmanager Dominique Inzunza de Vargas (Diakonie) und Kpatcha Sogoyou (Caritas) bieten Einzelfallberatung für Menschen, die in Schwetzingen in Anschlussunterbringung untergebracht sind. Das Integrationsmanagement steht in engem Austausch mit dem Integrationsbeauftragten und den Stellen der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer der zuständigen regionalen Wohlfahrtsverbände. Das Integrationsmanagement ist in der Heidelberger Straße 1a untergebracht: integrationsmanagement@schwetzingen.de und 06202/87-253/-254. zg

