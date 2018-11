Lesungen im Halbstundentakt

Was Frankfurt und Leipzig können, kann Schwetzingen schon lange – zumindest in einem kleinen, jedoch feinen Format. Gemeint ist die Buchmesse, die am kommenden Wochenende im Schloss gastiert.

Wolfgang Schröck-Schmidt, Veranstalter und Verlagsinhaber, hat viele Verlage und Autoren für die Präsentation sowie Lesungen gewinnen können. Gemeinsam mit Schlossverwalterin Sandra Moritz wird er die Messe am Samstag um 11 Uhr im Mozartsaal eröffnen. Es ist die mittlerweile vierte Auflage.

Danach haben alle Lesefreunde die Möglichkeit, in den mehr als 1000 Büchern, größtenteils davon Neuerscheinungen, zu stöbern, zu lesen und natürlich auch das eine oder andere Buch zu kaufen. Auf großen Ansturm freuen sich die Initiatoren sowie die 34 Verlage, die mittlerweile nicht nur aus der Metropolregion Rhein-Neckar kommen, sondern auch aus Hessen, Saarland und Nordrhein-Westfalen. Die Aussteller bieten für jeden etwas, sei es Belletristik, historische Romane, Krimis, Sachbücher, Kunstbände, Künstlereditionen, Regionalia oder eben auch Kinder- und Jugendliteratur. Und manchmal ist es auch eine Kombination aus mehreren Genres, die man an den Ständen finden kann. So wird zum Beispiel am Stand von Edition Schröck-Schmidt der in der Stadt und Schloss Schwetzingen spielende Schülerkrimi „Giftige Töne“ aus dem Bildungsprojekt „Buch macht Schule – Schule macht Buch“ der Literatur AG des Hebel-Gymnasiums präsentiert und von den Jungautoren als erste Lesung am Samstag auf der Bühne vorgestellt.

Buchbinderei vor Ort

Im Anschluss daran gibt es im halbstündlichen Takt von fast allen Verlagen weitere spannende Lesungen sowohl im Mozart- als auch im Feuerwehrsaal des Südzirkels. Mit von der Partie ist zudem die Buchbinderei Kai Ortlieb, die Einblicke in die traditionelle Buchherstellung bietet. Auch der Churfürstliche Hofstaat mischt sich unters Volk und verbreitet so im schönen Schlossambiente die passende Atmosphäre. Für den kleinen Hunger zwischendurch oder einen gemütlichen Kaffee bietet die Schlossgastronomie im Jagdsaal Speisen und Getränke an.

Der Eintrittspreis für den Schlossgarten und zur Buchmesse ist am 10. und 11. November innerhalb der Aktion „Stürmt eure Schlösser“ frei. Bei einem Spaziergang durch den Garten können unter anderem die Moschee, das Heckentheater und der Apollotempel entdeckt werden. Ebenfalls einen Besuch wert sind die historischen Innenräume des Schlosses: Um 11 Uhr, 13.30 Uhr und um 15 Uhr finden Schlossführungen statt. br

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.11.2018