Letzte Chance für die Jugend

Noch bis zum morgigen Donnerstag können sich Schwetzinger zwischen 18 und 25 Jahren bewerben, um die ersten Jugendbotschafter ihrer Heimatstadt zu werden. Die ersten Kandidaten stehen bereits fest, teilt die Stadtverwaltung mit (wir berichteten).

Um weitere Bewerber zu generieren, aber auch um die potenziellen Wähler der zukünftigen Jugendbotschafter zu informieren, schauten die Projektverantwortlichen im Hebel-Gymnasium und in der Carl-Theodor-Schule vorbei. An Infoständen in den Pausen und in Treffen mit den Oberstufenschülern stellten Katrin Schubkegel, Andrea Kroll und Jasmina Taslaman die Städtepartnerschafts- und Jugendarbeit der Stadt vor und wiesen auf die Vorteile hin, die das Amt des Jugendbotschafters mit sich bringt: Bei der Vernetzung mit den Jugendbotschaftern aus den Partnerstädten und der gemeinsamen Entwicklung von internationalen Projekten soll es vor allem darum gehen, Spaß am interkulturellen Austausch zu haben, sich aber auch persönlich weiterzuentwickeln und beispielsweise Sprachkenntnisse zu verbessern. Die endgültigen Kandidaten präsentieren sich bei drei Castings, das erste findet bei einer Nikolausparty am Freitag, 7. Dezember, in Jugendhaus „Go in“ statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018