Anzeige

Mit leuchtenden Farben, knalligen Drucken und geradlinigen Schnitten schubsen die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen in der Modeboutique „Acht F“ die kalte Jahreszeit geradewegs ins Abseits. Pink, Gelb, Orange, Grün- und Blautöne erwärmen schon im Schaufenster an der Carl-Theodor-Straße 8 f die Herzen bei den noch frischen Temperaturen. Und drinnen geht’s bei Inhaberin Petra Kaltschmitt und ihrem Team gleich weiter: Wenn Model Patricia die farbenfrohen Trends der Saison präsentiert, wirkt das geradezu ansteckend. Kein Wunder, dass es da manche hippen Teile gar nicht erst bis ins „Acht F“-Schaufenster schaffen, so schnell hat sie die modebewusste Frau für sich entdeckt.

Dazu könnte der in Netzoptik gestrickte Hoodie von Nice Connection (NC) in Beige/Gold oder Beige/Silber gehören. „Klassik mit Kick“ nennt Model Patricia den Style mit diesem aufregenden Kleidungsstück, das sportlich leger und elegant getragen werden kann. Das Besondere: Das mit metallisierten Fasern hergestellte Garn sorgt nicht für eine ganz feine schimmernde Optik, sondern das Material lässt es auch nicht zu, dass man – etwa mit Armbändern – Fäden zieht. Ein lässiges und praktisches Utensil mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Der Hoodie passt zum Beispiel prima zu weißen Jeans in Used-Optik oder – ein Hit in diesem Jahr – zu Hosen in goldfarbenen Tönen mit floralen Stickereien kombiniert mit einem weißen Top.

„Man muss sich auf die Mode einlassen, dann sucht man nicht, man findet“, lautet das Credo von Expertin Petra Kaltschmitt. Und genauso ist es auch: Oder hätten Sie gedacht, dass das rosa Outfit (leicht fallende Hose und legeres Oberteil) mit Ananas-Drucken zu der süßen Verführung des Sommers werden kann (von Princess goes Hollywood) oder das ein Jäckchen mit fruchtigem Allover-Print in feiner Piquéqualität der modische Appetithappen schlechthin wird (NC)? Muster, Muster, Muster – hier darf Frau richtig ranklotzen.