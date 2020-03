Leuchtende Kraftquelle

Durchatmen. Das wünschen wir uns in diesen Zeiten, in dem sich die Schlagzeilen rund um Corona überschlagen. Durchatmen. Diese Möglichkeit möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wenn auch nur mit kleinen Geschichten des Tages, mit Zitaten von Mitmenschen, mit Bildern geben und Sie einladen, auch in diesen turbulenten und sicher für sehr viele Menschen schwierigen Zeiten nach vorne zu schauen, Hoffnung zu schöpfen.

Ein schönes Symbol hat sich Pfarrer Uwe Lüttinger mit den Mitarbeitern der katholischen Gemeinde einfallen lassen: An der Marien-Statue vor dem Pfarrhaus stellte er ein Ewiges Licht auf. Auf einem Zettel steht dazu geschrieben: „Herr Jesus Christus, dieses Bild erinnert die Menschen seit vielen hundert Jahren daran, dass dein liebender und sorgender Blick auf den Menschen ruht. Herr wir brauchen deinen liebenden sorgenden Blick, lass uns in deinem Blick leben. Du hast dich als wehrloses und kleines Kind von den Menschen tragen lassen. Nimm jetzt so wie die Kinder damals, alle Menschen in die Arme, die deine tragende Nähe brauchen. Segne alle Menschen unserer Gemeinden St. Kilian, St. Nikolaus, St. Pankratius, segne alle Menschen hier in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt. Segne besonders die Kranken und Sterbenden. Segne alle, die für sie sorgen – Ärzte, Schwestern und alle in Pflege tätigen. Segne alle, die Verantwortung für das öffentliche Leben und Wohl tragen. Behüte uns – stärke sie. Sei unser Segen – unsere Hoffnung – unser Halt. Maria, dir vertrauen wir uns alle an! Bitte du für uns!“

Gerne mehr davon

Es ist eine besondere Kraftquelle, die nicht nur Gläubige anziehen soll wie Pater Thomas Palakudiyil und den evangelischen Pfarrer Steffen Groß im Laufe des Dienstags, die vor Ort gemeinsam beteten. Sie soll einfach für alle Menschen dasein in Zeiten, in denen nicht nur Gottesdienste und kirchliche Treffen nicht stattfinden können, sondern das gesamte öffentliche Leben fast stillsteht. Eine wirklich schöne Idee zum Durchatmen. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.03.2020