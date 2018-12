Leuchtendes Zeichen gegen Extremismus setzen

„Hass ist krass – Liebe ist krasser“. Unter diesem Motto setzten die Carl-Theodor-Schule und die Erhart-Schott-Schule gemeinsam ein leuchtendes Zeichen in der Vorweihnachtszeit, um sich gegen Extremismus und für mehr Mitmenschlichkeit auszusprechen.

Das 17. Fenster des XXL-Nachhaltigkeits-Adventskalenders an der Glasfront der Carl-Theodor-Schule öffnete sich am Montagmorgen mit dieser besonderen Botschaft der Nächstenliebe. „Hass ist krass – Liebe ist krasser“, sei die bekannteste Aussage der Streetartkünstlerin „Barbara“ und deshalb auch das Motto der diesjährigen Lichtermeer-Aktion, wie es in einer Mitteilung der Bildungseinrichtungen heißt.

Am frühen Morgen zündeten die Schüler gemeinsam mit den Lehrern der beiden Schulen insgesamt 580 Kerzen an, die die Worte des Mottos im Schulhof leuchten ließen. „Wir setzen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus“, betonte die Mitiniatorin Nicola Höfs in einer kurzen Ansprache.

Tag bewusst gewählt

Die Aktion wurde bewusst auf den 17. Dezember terminiert, da das Datum auch auf das 17. Ziel der UN-Klimakonferenz hinweise, das für Kooperation und Partnerschaft zur Erreichung aller 17 Ziele für ein nachhaltiges, friedliches Zusammenleben auf unserem Planeten steht. Ein besonderer Moment entstand, als Moses Ruppert mit seiner Gitarre und von Delila Strößner gesanglich begleitet, das Lennon-Lied „Imagine“ anstimmten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018