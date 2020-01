Leukämie vereint bekämpfen

Susanne Bogner hat besondere Erinnerungen an Schwetzingen: Vor fast genau zehn Jahren war ihr gemeinnütziger Verein Blut e. V. maßgeblich an der großen Aktion beteiligt, bei der sich 5500 Menschen für den an Leukämie erkrankten Patrick Lengler als mögliche Stammzellenspender typisieren ließen. „Das war unsere größe Aktion“, erinnert sie sich. Patrick hatte es damals leider nicht geschafft,

...