In der Flüchtlingsunterkunft Hotel Atlanta werden Asylbewerber jeden Tag in Deutsch, Mathematik und verschiedenen Berufsschulfächern wie Elektrotechnik, Buchhaltung, Gemeinschaftskunde oder Politik unterrichtet; auch während der Sommerferien. Hierfür werden dringend Lexika und Bücher gesucht, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

„Uns fehlen Lexika“, sagt Katrin Bischl, die den Unterricht organisiert. „Die Flüchtlinge leben von so wenig Geld, dass sie sich ein Wörterbuch kaum leisten können. Doch für Sprachprüfungen und die Berufsschule müssen sie auch selbst Wörter nachschlagen.“

Wer hat Lexika übrig, die er nicht mehr braucht? Gesucht werden zweisprachige Lexika für Deutsch und Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi, Darsi und Tigrinya. Auch Bildwörterbücher und zweisprachige Bücher in diesen Sprachen sind sehr willkommen. „Mit diesen können die jungen Männer eigenständig ihre Sprachkompetenz erweitern“, sagt Katrin Bischl.